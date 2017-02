Mullu jaanuaris 69 aasta vanuselt vähki surnud David Bowie võitis eilsel BRIT Awardsil postuumselt kaks auhinda.

Rokilegendi album “Blackstar” kuulutati aasta parimaks Briti plaadiks. Plaat ilmus vaid paar päeva enne Bowie surma. Ühtlasi pälvis laulja parima briti meessooloartisti BRIT Awardi.

Parimaks naissooloartistiks kuulutati Emeli Sande, parima Briti singli auhinna võitis Little Mix hitiga “Shout Out To My Ex”.

Läbimurdepriisi võitis Rag’n’Bone Man