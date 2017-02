Poeketid on lahtise kartuli hinna nii alla löönud, et kartulikasvatajad ei saa oma kulusidki kaetud. Pikalt alla omahinna müümine ei ole aga jätkusuutlik ning seetõttu tõmmatakse tootmist koomale.

"Musta kartulit müüakse totaalselt alla omahinna. Turusõja tagajärg on see, et esmane ei ole kvaliteet, vaid hind," rääkis kartulikasvataja ja MTÜ Eesti Kartul juhatuse esimees Kalle Hamburg.

Kümne aastaga on kartuli kasvupind vähenenud 2,4 korda.

