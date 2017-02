Veebruari algul on Eesti pinnal uus kompaniijagu USA jalaväelasi. Vabariigi aastapäeva paraadile tulevad nad kahe Abramsi tanki ja Bradley lahingumasinaga. "On uhke ja väga äge osaleda paraadil!" ütlevad sõdurid.

"Oleme väga uhked, et saame Eestis esindada Ameerika ja NATO jõude. On uhke ja väga äge osaleda paraadil," räägib tankirühma vanemveebel Jonathan Guinn, kes on koos kompaniiga jõudnud Eestis olla alla kuu. Euroopaski on nad uued näod. Tulid üle suure lombi vast kaks kuud tagasi.

Ühendriikide jalaväelastele on see esimene kord paraadil osaleda. Ja sinna tullakse uhkelt, sest nende kasutuses on sõjamasinad, mis kuuluvad maailma parimate sekka.

Sõdurite sõnul käiakse küll ka Ühendriikide kultuuriruumis paraadidel marssimas, aga tehnikat baasidest sellisel viisil, nagu saab näha 24. veebruaril, välja ei aeta. Seetõttu on kompaniis paraadieelne elevus suur.