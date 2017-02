"12 aastat olen ma raisanud tulutule võitlusele õigluse eest, aga ikka on mind lolliks tehtud," kurdab pensionär Eha, mõistmata, miks lubati tema perel kunagi üles ehitada ühismajandi varast välja arvatud ning maha kantud laut ja ait, et need seejärel vähimagi põhjenduseta esimesele taotlejale tagastada.

45 aastat tagasi Tartu ülikoolist bioloogi diplomi saanud Eha Nõmm (68) on pärit küll Pärnust, kuid suurema osa elust on ta veetnud Peipsiääres, Mustveest kümmekond kilomeetrit lõunapool.

Siia tuli ta 1974. aastal ja siin on olnud tema kodu tänaseni. Peipsiääres kasvatas ta üles oma tütred, kelle elu on kodukohast eemale viinud. Suviti tullakse veel Peipsiäärde kokku ja siis on pensionipõlve pidaval õpetajal hea võimalus oma kolme lapselapse arengut asjatundlikult hinnata.

Kena kodukoht pole Ehale pakkunud vaid õnne ja õhkamise ruumi. Siin on väikest kasvu naisest saanud tõeline võitleja, kellel on teda aastaid ümbritsenud ebaõiglusest sõna otseses mõttes kõrini saanud.