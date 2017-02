Eile õhtul jõudis teleekraanile uus tõsielusari, kus kaks 25aastast piigat – Liisa ja Helen – kallimat otsivad. Kumbki tüdruk valis välja kolm meest, kellest igaühega pidi ­nädal koos elama ja siis otsustama, kellega edaspidigi suhelda soovib. Nüüd on Õhtulehele vihjatud, et Helen oli ühe kandidaadiga juba enne saadet suhelnud.

Õhtulehe postkasti potsatas eile vihje, et uues TV3 saates "Prooviabielu", mille esimene osa eile õhtul ekraanile jõudis, osalevad Helen ja tema kallimaks kandideerinud Kalvi-Kalle olid tuttavad juba enne saatevõtete algust.

KOKKUMÄNG? Abielusaate-Helen suhtles ühe mehekandidaadiga juba enne võtteid? (Viktor Burkivski)

Helen ja Kalvi-Kalle rikuvad juba saate esimeses osas reegleid, kui mees pärast Heleniga sängi pugemist oma särgiga magamistuppa paigutatud kaamera kinni katab. Võib arvata, et olukord läks üsna intiimseks ja noored ei soovinud neid hetki mingil põhjusel kogu Eestiga jagada.

Õhtuleht uuris TV3 käest, kas tõesti olid Helen ja Kalvi-Kalle juba varem lähedased tuttavad, miks võtteperioodi algus edasi lükkus ja kuidas reageerisid nemad, kui said võtete algul teada, et üks naisosaleja juba saates osaleva mehega suhtes on.