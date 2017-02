Anu Saagim raputas Soome telesaates "Perjantai" taas soola teletäht Maria Veitola hingehaavadele. 2015. aastal ilkus bravuuritar sarja "Yökylässä Maria Veitola" väntamisel, et Maria õudne välimus võtab tal söögiisu ära! "No ta on ju kole," kuulutas Saagim nüüd uuesti.

Veitola ööbis 2015. aastal oma saate väntamisel Anu Saagimi toonase abikaasa Ristomatti Ratia kodus Helsingis Kaivopuistos, nagu tal tavaks on. Saate tegemise ajaks laekus ka Saagim.

"Saadet tehes oli üks mõte, et oleks tore näidata inimese neid külgi, mida ei teata," rääkis Veitola hiljem MTV.fi-le.

"Mõne puhul see nii läkski, aga siis oli Anu Saagim, keda ma ei olnud kunagi kohanud ja kelle meediapersoon on minu arvates tõeliselt kalk, külm ja isegi ebaviisakas. Soovisin näidata, kuidas ta on maailma kõige armsam, südamlikum ja armastavam tüüp, aga ta polnud üldse kena, vaid päris hirmus."