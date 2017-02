Tonga, Togo, Venetsueela, Trinidad ja Tobago ning Iraani talisportlased trotsisid eile õhtul Lahti kesklinnas lumetormi. Veider lause, eks? Aga sulatõsi. Brasiillased ja argentiinlased olid ka pundis.

Säärane vaatepilt avanes kõigile, kes vaevusid järjekorras 41. põhja suusaalade MMi avatseremooniat väisama. Ja neid inimesi polnud vähe. Soomlased armastavad suusasporti. Ega’s muidu Lahti rekordit tähistavat seitsmendat korda maailma suusaeliiti võõrustaks.

Räppar Abraham laulis kord, et „miski on lilla“. Järgmised kaks nädalat on see miski Lahti linn, mis mattunud MMi violetsesse motiivi. Et Helsingist poolteise tunni pikkuse autosõidu kaugusele jäävas Lahtis toimub parajasti miskit eriskummalist, võib aimata juba pealinna poolt linna sisenedes.