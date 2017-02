Kirjatükk sattus 1980. aastatel Churchilli kirjastaja lese Wendy Reevesi kaudu USAs Missouri osariigis Fultonis Westminsteri kolledžis asuva Churchilli muuseumi arhiivi, kust see avastati alles eelmisel aastal.

Essee oli mõeldud Londoni pühapäevalehele News of the World Sunday, kuid jäi Teise maailmasõja puhkemise tõttu avaldamata.

Suurbritannia kunagine peaminister Winston Churchill oli vaieldamatult üks 20. sajandi olulisemaid poliitikuid. Hiljuti leiti tema 1939. aastal kirjutatud pikem essee "Kas me oleme universumis üksi?", vahendab astrofüüsik Mario Livio ajakirjas Nature.

Winston Churchill (1874–1965) leidis 78 aastat tagasi (aasta enne peaministriks saamist) kirjutatud essees, et arvestades universumi suurust, on ebatõenäoline, et elu eksisteerib vaid meie koduplaneedil.