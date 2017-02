Täna oli eetris “Prooviabielu” esimene osa. Oh-hoo-hoo. Mida selle peale küll muud öelda…

Kindlasti olid sillas kõik reality-sõude fännidest koduperenaised, kes klaasi veini kõrvale seda saadet vaadates said hambaid teritada. Tegu oli justkui rongiõnnetusega - nii paha on seda vaadata, aga uudishimust ikkagi silmanurgast piilud.

Kõige huvitavam oli selle saate juures vaadata mu meelest just seda - kui erinevalt lähenevad esmakohtumisele ja võrgutamisprotsessile eesti mees ja välismaa mees. Ei, ma ei hakka rääkima sellest, et kui nõme on eesti mees ja kui vägev ja hurmav on välismaa mees. Erandeid on igal juhul. Aga siiski on hea nende kahe abielu-kavaleri näitel seda kõrvutada.