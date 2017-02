NASA teatas tänaõhtusel pressikonverentsil, et Spitzeri kosmoseteleskoobiga avastati erakordne tähesüsteem. Jaheda ja tuhmi tähe TRAPPIST-1 ümber tiirleb koguni seitse Maa-masti planeeti. Ilmselt kolm neist asuvad elukõlbulikus tsoonis ehk just nii kaugel oma tähest, et nende pinnal võiks leiduda vedelat vett.

Lühend TRAPPIST tähendab Tšiilis asuvat teleskoopi (The Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope), millega kolm esimest planeeti avastati. Spitzeri kosmoseteleskoobi uurimismeeskond kasutas teiste maapealsete teleskoopide abi ning leidis ka ülejäänud planeedid.

Sellised näevad seitse planeeti välja kunstniku kujutluses (NASA/JPL-Caltech)

Spitzeri kosmoseteleskoobi andmete põhjal tegid astronoomid kindlaks planeetide suuruse ja nende võimaliku tiheduse. Suure tõenäosusega koosnevad need taevakehad tahketest kivimitest.