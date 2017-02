USA presidendi Donald Trumpi kampaaniajuht ja praegune nõunik Kellyanne Conway on eelmise nädala algusest saati tele-eetrist kadunud. Valge Maja allikad rääkisid CNN-ile, et nõuniku väljaütlemised on põhjuseks, miks teda praegu meediast eemal hoitakse.

Eelmise nädala esmaspäeval rääkis Conway teles, et president on julgeolekunõunik Michael Flynni suhtes "täiesti kindel". Vaid loetud tunnid hiljem astus Flynn ametist tagasi.

Järgmisel päeval väitis Conway, et Flynn pakkus ise, et lahkub, kuigi Valge Maja pressisekretär Sean Spicer ütles, et president Trump palus Flynni taandamist. Sellest hetkest pole Conway enam televisioonis üles astunud. Arvatakse, et need väljaütlemised, samuti tema ebapopulaarsus avalikkuses, olevat viinud administratsiooni järeldusele, et tema sõnavõttudest on rohkem kahju kui kasu.