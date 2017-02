Vabariigi sünnipäeva eel leiab Ivo Linna Eesti kaasaja muusikale peale vaadates, et kuniks jätkub noori, kes emakeeles laulavad, jääb ka isamaalisus püsima.

"Üks isamaaline laul tänapäeval nii ei toimiks kui viis isamaalist laulu, pluss Tõnis Mägi laul," mõtiskles Linna saates "Pealtnägija", et laulu asemel tuleks ühiskonnas põletavaid probleeme, nagu Rail Baltica või kooseluseadus, pigem lihtsasti selgeks tegema. "Kõik on udused kogumikud, millest võib välja lugeda üht, võib teist."

Linna leiab, et tänu räpparitele leiab ka ühiskonnakriitilisi laule. "Positiivne on see, et kui kümme aastat oli 1988. aastast möödas, ei huvitanud need isamaalised laulud mitte kedagi. Elu oli tegelikult tõusuteel, rasked ajad hakanud ununema. Aga sellist võimsat tunnet ei olnud. Läks veel kümme aastat, lauluväljakul oli meenutuskontsert, seal tekkis see tunne uuesti tagasi," ütleb Linna.

Tema arvates on praegusel hetkel asjad isegi hästi – isamaalisi laule lauldakse jälle. "Noored, kes laulavad eesti keeles ja heade luuletajate tekstidele, need ongi see isamaalisus."

Tänavu osaleb Linna ka "Eesti laulul", mille võitmine oleks trikk, mida ta ei suudaks isegi mõnes unenäos ette kujutada. "Muidugi ma olen valmis. See lugu mulle meeldib, need sõnad on väga head," naerab Linna, et oleks koduriiki igati valmis esindama suurel võistlusel taas kord.