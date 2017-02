Kaitseväe juhataja kindral Riho Terras kinnitas täna Eesti Draamateatris korraldatud vastuvõtul vigastatud veteranidele, et kaitsevägi toetab oma tugisüsteemiga vigastatud kaitseväelaste taastumist.



"Mul on hea meel tõdeda, et kõik täna siin viibivad veteranid jätkavad Eesti riigi teenimist," ütles kindral Terras neljateistkümnele lähedastega vastuvõtule saabunud vigastatud veteranile.

Kaitseväe juhataja sõnul suurendab kaitsevägi vigastatud veteranide toetamist muuhulgas heade sportimistingimuste näol. "Sport aitab taastuda ja saada taas tugevaks. Seetõttu kaitsevägi toetabki teie sportimist igakülgselt – olgu selleks siis tava- või tipptasemel treenimine," ütles kindral Terras.



Eestis on kokku ligi 2700 veterani, kes on osalenud erinevatel sõjalistel välismissioonidel. Vigastatud veteranide taastusravi ja rehabilitatsiooni korraldab koostöös teiste kaitseväe struktuuriüksustega toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskuse tugikeskus.



Lisaks taastusravile ja rehabilitatsioonile pakub kaitsevägi vigastatud tegevväelasele edasise teenistuse jätkamiseks tema oskustele, võimetele ja kvalifikatsioonile vastavat teenistuskohta.