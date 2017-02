"Ringvaates" jagasid täna "Eesti laulu" finalistidele punkte Kerli ja Ariadne, ent veidi piinlikkus valmistas moment, kus selgus, et just Ariadne oli see, kes kaaskülaliselt vähim punkte sai.

"Väga raske oli punkte anda, tõesti, sel aastal on väga tugevad lood," kommenteeris Kerli, kes nimetas enda lemmikuks Lenna laulu "Slingshot". Kõrged punktid said temalt ka Daniel Levi, Elina Born ja Rasmus Rändvee. Vähim punkte andis ta Ivo Linnale ja Ariadnele.

(Tiina Kõrtsini)

Teise stuudiokülalisena saates viibinud Ariadne lemmik on Daniel Levi. "Danieli laul on see, mis jääb kummitama ja millele ka kõige rohkem kaasa elasin," rääkis neiu.

Maksimumpunktid andiski Ariadne Danielile, järgnesid Elina Born, Whogaux ja Karl-Kristjan & Maian ning Kerli. Vähim punkte said Lenna ning Koit ja Laura.