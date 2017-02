Tänases riigikogu infotunnis tuli muu hulgas jutuks tavapärasest suurem kannete arv rahvastikuregistrisse möödunud aasta jooksul. Siseminister Andres Anveltile esitati arupärimine, kuidas on tekkinud olukord, et elamislube antakse välja rohkem, kui on sisserände piirarv.

Välismaalaste seaduse kohaselt ei tohi aastane sisserände piirarv

ületada aastas 0,1 protsenti Eesti alalisest elanikkonnast, mis siseministeeriumi statistika järgi oli 2016. aastal 1317 välismaalast. Samas registreeriti Eesti

rahvastikuregistris möödunud aastal esmakordselt 3448 Euroopa Liidu või Schengeni riikide kodanikku ja 3828 kolmandate riikide kodanikku. Elamislube anti välja 6711.



"Välismaalaste seadusega on kehtestatud ligi paarkümmend erandit, kes

ametliku sisserände piirmäära alla ei kuulu, näiteks EL-i kodanikud,

Eesti kodaniku või Eestis elamisloa alusel elava isiku pereliikmed,

samuti üliõpilased ja õppejõud. Erandite võimaldamine on aga loonud

olukorra, kus juriidiliselt on kõik korrektne, aga seaduse algset mõtet

ehk piirmäära sisuliselt ei järgita,“ ütles Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni liige ja arupärimise esitaja Jaak Madison.

Välismaalaste seaduse järgi on sisserände piirarvu täitumise arvutamisel 17 erandit. Nende hulgast võib leida lisaks eelpool nimetatule ka näiteks Jaapani ja USA kodanikud, iduettevõtlusega tegelevad isikud ja suurinvestorid.



"Soovime teada, milleks on riik üldse kehtestanud sisserände piirarvu,

kui tegelik sisserändajate arv on sellest viis-kuus korda suurem. Ootame

ministrilt hinnangut, kas sisserännukvoodi ületamine erandite nime all

on tema arvates kooskõlas seadusandja tahtega," sõnas Madison.

Siseminister tuleb riigikogu ette küsimustele vastama 20 istungipäeva jooksul ehk hiljemalt aprilli keskel.