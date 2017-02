Täna õhtul kella kuue paiku tuli häirekeskusele teade, et Pärnumaal asuva Raeküla ranna vahetus läheduses on kaks kalurit jääle lõksu jäänud. Politsei abiga toodi mehed kandale.

Lääne päästekeskuse pressiesindaja sõnul on päästjad praegu kohal ja püüavad kalureid kaldale toimetada. "Päästjad olid kaluritega ka telefonitsi ühenduses. Mehed ise ütlesid, et on kolme-neljasaja meetri kaugusel kaldast ja näevad tulesid, aga ei saa sealt tulema, sest jää liigub," ütles pressiesindaja.

"Praegu püütakse koostöös politseiga neile transporti korraldada. Kuidas päästetööd kujunevad, seda näitab aeg."