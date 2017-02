Uus iluideaal: tedretähnid ()

Kunagi peeti neid nii koledateks, et naised tegid ükskõik mida, et neid peita. Nüüd on tedretähnid nii moes, et neid soovitakse lausa püsivalt näole tätoveerida.

Omapäraseid moeröögatusi on teisigi, olgu selleks karvased kaenlaalused, paksud prillid või kokkukasvanud kulmud. Nüüd on naised hakanud ihaldama kunagi põlu all olnud pipilikke tedretähne. Tavalistele ilutoodetele lisaks saab juba osta "tedretäpipliiatseid", millega ihaldatud iluviga näole kanda. Aga tõelised tedretäpifännid lähevad veelgi kaugemale ja lasevad täpid endale tätoveerida.

Selleks kasutavad tattoo-meistrid spetsiaalsed pigmentvärvi, mis püsib näol kuni kolm aastat. Kuid mitte kõik ei soovita uut moodi pimesi järgida.

"Ma tõesti ei soovita kellelgi oma nägu tätoveerida," räägib tätoveerija Gabrielle Rainbow veebilehele NewBeauty.com. Kõigepealt proovis ta tedretähnide tätoveerimist enda näol, enne kui nõustus seda tegema oma sõbrannale. "Nägin, et enda peal see õnnestus ja mulle meeldis see efekt. Siis otsustasin, et võin temale ka teha." Ta kirjeldab, et esimestel tundidel on värsked tedretäpi-tätoveeringud väga paistes ja nägu näeb välja, nagu oleks mesilaste rünnaku läbi elanud. Aga lühikese aja järel paistetus kaob ja tulemus on tema sõnul üsna naturaalse välimusega.

Gabrielle Rainbow rõhutab, et kõigi otsustega, mis keha, nägu ja välimust mõjutavad, peab enne pikalt järele mõtlema ja kodutööd tegema, et oleks olemas kogu info võimalikest riskidest ja tagajärgedest.