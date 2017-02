Lõuna-Euroopa oliivitootjaid on sel hooajal tabanud tõeline õnnetus. Lisaks kehvale ilmale on kvaliteetset saaki vähendanud ka kahjurite levik. See kõik toob kaasa oliiviõli hinna peatse tõusu.

Kõige suuremat kahju kannavad Itaalia oliivitootjad. Sel aastal jõudsid vihmaperioodid kätte varem kui tavaliselt. Tugevad sajuhood peksid oliivipuudelt maha pungad ning mõnel juhul murdsid isegi terveid puid. Möödunud aasta saagiga võrreldes on saak seal maal poole võrra väiksem.

See omakorda on tõstnud oliivide kokkuostu hinda 64% võrra. Prognoosi järgi tõusevad oliiviõlihinnad Itaalias 15–20% võrra, kirjutab USA Today.

Hispaanias on olukord veidi parem ning kokkuostu hinnad on tõusnud mullusega võrreldes 10% võrra. Saagikus on jäänud aga enam-vähem samaks, mistõttu ei ole hinnatõusu sealsetel poelettidel veel tunda.

Kui palju mõjutab see aga hindu teistes riikides, on vara öelda. Itaalia on aga üks maailma suurimatest oliiviõli tootjatest, kes on tuntud just kõrge kvaliteediga õli poolest. Nüüd sõltub, kas poed jätkavad Itaalia õlide müüki ja võtavad hinnavahe enda kanda, küsides selle tagasi mõne teise toote arvelt või valitakse mõne teise riigi toodangu edasimüümise kasuks.