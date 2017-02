Õhtuleht uuris arvamuskülje autoritelt, kuidas nad tänavu vabariigi aastapäeva tähistavad.

Janek Mäggi, suhtekorraldaja: Kell 10 on toomkirikus jumalateenistus, lähen koos abikaasa, laste ja sõprade peredega. Seejärel on meil väike ühine keskpäevane välibasseinisuplus, võimalik, et üsna jäises vees. Ning traditsiooniline pidulik õhtusöök koos seltskondliku vestluse ja viktoriiniga. Valmistan ette mõned erutavad küsimused Eesti ajaloost. Üks hea küsimus on: millise riigi kiriku altaril seisis 1100. aastal kiri: “Jumal kaitse meid eestlaste eest!”? (Õige vastus on Taani. Maa, mis on mulle armas, kuna üks minu vaarisadest oli taanlane.)

Toidu valmistame ühiselt, alati on mul olnud selles ka väike panus. Kõik pidulised on midagi ägedat teinud. Kuna eelmise aasta septembris lahkus mu ema Aive (isa Enno puhkab juba 2003. aastast), meenutan neid ja käin surnuaiast läbi. Tänumeeles.

Kersti Kaljulaidile hoian pöialt, et ta suudaks ennast ületada ja peaks eestlust ehitava kõne – meie ühise vaarisa Andres Nälagesse (1723–1783) geene paremini presenteeriva, kui seda kujutab Rainer Sarneti padueestlust närustav „November“. Lippu hoian kõrgel.