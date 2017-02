Õhtuleht uuris arvamuskülje autoritelt, kuidas nad tänavu vabariigi aastapäeva tähistavad.

Tiit Made, 20. Augusti Klubi: 24. veebruar on eestlastele rahvusliku patriotismi, sitkuse ning rahulolu väljendamise päev. Kui üks väike rahvas on ühe sajandi jooksul suutnud end kaks korda ühe ja sama anastaja käest vabaks võidelda, siis see on uhkustunnet vääriv.

24. veebruari sinimustvalget päeva tähistatakse meie peres mitmeti. Pidulikku ühist koosviibimist ei praktiseerita. Oma rahva hulgas viibimise hea võimalus on olnud käik Vabaduse väljakule sõjaväeparaadi jälgima. Näeb, kuidas Eesti poistest on üha rohkem saanud arvestatavad kodumaa kaitsjad.

Presidendi kõne ja pidulik kontsert on oma kohal, oodatud ja mõttevahetuseks ainet pakkuvad. Soomlastelt üle võetud presidendi kätlemistseremooniasse suhtun ükskõikselt. Pikas järjekorra oma hetke ootavate kutsutute paraadi jälgimine on tüütu. Häirib nende riietuse kallal ilkumine, mida moeinimesed ja ajakirjandus suure mõnuga teevad.

See on märgilise tähtsusega päev. Just sellel päeval tuleb meie maale elama asunud teiste riikide inimestele demonstreerida, et neil on suur privileeg elada nii hästi omadega hakkama saavas väikses ja tublis põhjamaises riigis.