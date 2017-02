Õhtuleht uuris arvamusküljel kirjutajatelt, kuidas nad tänavu vabariigi aastapäeva tähistavad. Katrin Laur, režissöör: Mina tähistan Eesti vabariigi aastapäeva suure rõõmuga, isegi rohkem – õnnega. Kui ma laps ja noor olin, siis oli Pika Hermanni tornis punane lipp, mida sealt minu teada kunagi maha ei võetud ega heisatud, ta oli seal kogu aeg ja ei lasknud unustada, et me olime võõraste poolt vallutatud riik. Ma teadsin seda maast madalast, minu kodus ei valetatud ega varjatud, vaid räägiti Eesti lugu nii, nagu seda tänagi teame. Mind teeb iga kord õnnelikuks, kui näen Pikka Hermanni ja selle otsas sinimustvalget lippu. Eriti õnnelikuks teeb mind see, et mul on kolm lapselast, kes on Eestis sündinud ja siin kasvavad. Siis, kui ma nende kolmeaastase emaga Eestist lahkusin, ei jõudnud ma enam loota, et Eesti veel kord vabaks saab. Aga see ime sündis ja sellest ajast saati tean ma, et imed on võimalikud ka täiskasvanute maailmas.

Kõige noorem lapselaps on veel natuke liiga väike, et lipu heiskamisele tulla, kuigi ta tuleb kindlasti esimesena oma väikese jakiga esikusse ja mul on tõesti kahju, et me teda seekord kaasa ei võta. Aga järgmisel aastal kindlasti.

Kahe suurema lapsega läheme lippu heiskama. Suurem poiss käib esimeses klassis ja tema klass läheb lipu heiskamisele – aitäh, õpetaja Margus –, me läheme sel aastal nendega koos. Eesti hümni sõnad on kõik ilusti peas ka väiksemal poisil, kes need suurema venna kõrvalt ära on õppinud. Pärast läheme kaitseväeparaadile. Ja õhtul sõpradele külla, kellel samuti palju lapsi on.