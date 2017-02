Õhtuleht uuris arvamuskülje autoritelt, kuidas nad tänavu vabariigi aastapäeva tähistavad.

Vitali Belobrovtsev, Tallinna ülikooli õppejõud: Aastapäeva tuleb mul tähistada töiselt, kuigi tahaks laisalt. Asi nimelt selles, et rahvusringhäälingu portaalilt rus.err.ee on tulnud palve kirjutada mõned sõnad president Kersti Kaljulaidi kõnest – et mis ma arvan sellest. Nõukaajal oli käkitegu arvustada seltsimees Väljase või Vaino kõnet, sest oli enam-vähem teada, mida on vaja arvata. Ja ka kõne tekst saadeti õigel ajal toimetustesse.

Praegu pole teksti saada, tuleb kasti juures istuda, kuulata ja veel miskit mõelda ajal, kui normaalsed inimesed juba sugugi mitte esimese klaasi tõstnud.

Nii et korralikust peost võib ainult unistada, rääkimata sündmuse tähistamisest Ossinovsky Vodkaga. Aga kadunud Eino Baskini meenutades ütlen: mehed teadsid rääkida, et nüüd on leiutatud ka viin Estonski Standart, mis mõjub 24 tundi pärast võtmist, vot sellist oleks mul sel päeval tõesti vaja.