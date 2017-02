Moslemiaktivistid Linda Sarsour ja Talek El-Messidi otsustasid surnuaia toetuseks ja hauakivide parandamiseks korraldada korjanduse. Eesmärgiks seati 20000 dollarit, mis koguti kokku kõigest kolme tunniga. Nüüd on korjandusest saanud laiem ettevõtmine, et toetada kogu riigis vandalismi või muude vihakuritegude ohvriks langenud juudi kogukondi.

Ajaloolises Chesed Shel Emeth Society surnuaias avanes esmaspäeval kurb vaatepilt. Ridade viisi grandiidist ja marmorist hauakive, mis olid ümber lükatud või lõhutud, kirjeldab CNN. Vandaalid käisid haudu rüüstamas eelmisel nädalal. Terve eilse päeva töötasid kalmistul kraanad, et kive üles tõsta. Surnuaias jalutasid lahkunute omaksed, et uurida, kas nende lähedaste hauad on puutumata või rikutud. Kokku oli lõhutud üle 170 hauaplatsi. Vandaali või vandaalide jõuku pole seni tabatud.

Esmaspäeva õhtul tviitis president Trumpi tütar Ivanka Trump: "Ameerika on rahvas, mis on üles ehitatud usulise sallivuse põhimõttele. Me peame kaitsma oma pühakodasid ja usukeskusi. #JCC" (JCC – Jewish Community Center, ingl. k. juudi kogukonna keskus – toim.) Praegust administratsiooni on süüdistatud selles, et nad pole piisavalt sõna võtnud juudi kogukondade toetuseks ja vihakuritegude vastu.