Õhtuleht uuris arvamuskülje autoritelt, kuidas nad tänavu vabariigi aastapäeva tähistavad.

Einar Ellermaa, Elutark.ee toimetaja: Minu riigi sünnipäeva päevakava võib kõrvaltvaatajale paista väga igav. See on aastaid sama, kuid alati suure emotsionaalse laenguga. Kuna ma sain täiskasvanuks ühes hoopis teistsuguses riigis, siis ma pole veel väsinud Eesti riigi sünnipäeval õnnelikult ohkamast, et meil on iseseisev ja turvaline riik. Ja et jälle tõuseb Pika Hermanni torni sinimustvalge lipp ja jälle toimub sõjaväeparaad, mida ma telerist kindlasti igal aastal vaatan. Poleks ju kauge ka ise kohale minna, aga kogemus ütleb, et telerist saab koos inforikaste kommentaaridega parema ülevaate.

Pärast paraadi olen linna peal jalutamas käinud. 24. veebruari pärastlõunal käin alati sõbranna poja sünnipäeval, kes sündis aasta enne taasiseseisvumist ja on nüüd juba suur mees. Ja õhtul siis teleri vahendusel kontsert ja presidendi vastuvõtt. Ma muidu viina ei joo, aga Soome ja Eesti sünnipäeval võtan rahvuslike suupistete saatel pitsi või kaks, et asjale pidulikkust lisada.