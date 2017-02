Kultuuriminister Indrek Saar jäi auditooriumi ees aga konkreetse vastuse võlgu. „2014 oli kindel plaan, et sellest peaks saama presidendi residents. Kantselei ei näe mõisa tulevikus residentsina. Kindel on, et tegemist on meie jaoks olulise kultuuripärandiga. Oleme huvitatud, et see leiaks kasutust,“ üritas minister arupärimisele vastata.

Minister tunnistas, et hoone praegune olukord on pisut kriitiline ja sellega tuleb midagi ette võtta, aga kuna plaanide muutus on olnud suhteliselt värske, ei ole otsuseid veel tehtud. „Meil on plaan osapooled omavahel kokku võtta ja mõelda, mis edasi teha,“ sõnas Saar.

Vabaerakondlane Küllike Kübarsepp küsis, kas presidendi kantselei arvamus hakkab muutuma iga kord, kui president vahetub ja kas Liberty mõisa näol ei võiks olla tegemist kohaga, kus väliskülalisi võõrustada. Saar ei osanud sellele vastata ja kordas, et tegemist on nii värske otsusega, et edasisi plaane ei ole jõutud arutada.

„Kultuuriministeerium arvab, et see on piisavalt väärikas, aga meie ei saa ette kirjutada, kuidas nad (presidendi kantselei – toim.) asju kavandavad. Neet arutelud kindlasti seisavad ees ja ma usun, et kantselei ja valitsus annavad oma panuse, et leida mõistlik lahendus nii kavandades perspektiive presidendi residentsina kui ka konkreetselt Liberty mõisa probleeme.

Reformierakondlane ja endine peaminister Taavi Rõivas selgitas, et Liberty mõisa residentsi rajamine oli valitsuse otsus, millega taheti mõis siduda valitsusega mitte isikuga. „Kas valitsus on otsust muutnud?“ küsis Rõivas.

Ka sellele ei osanud Indrek Saar vastata. „Ma ei oska öelda. Enne kui meil ei ole võimalik välja pakkuda stsenaariumeid, on raske otsuseid lauale panna,“ keerutas Saar, korrates veelkord, et see kõik võtab aega. „Ma olen täiesti nõus, et selle jaoks, et institutsioon saaks toimida, on teatud hooned ja ruumid vajalikud. Aga ajas arusaam millised need ruumid olema peaksid, võivad muutuda,“ oli Saare seisukoht.