Kersti Kaljulaidi abikaasa Georgi-Rene Maksimovski on avalikkusele justkui fantoom. Temast on nähtud mõnda pilti, parimal juhul loetud paar artiklit, aga see on ka kõik. Kiire otsing internetis näitab, et ta on insener, ent praegu täielikult perele pühendunud ja hoiab kodu korras. Ajakirjandus on kajastanud, et märga pesu ta naljalt pesumasinasse vedelema ei jäta.

Kas see ongi presidendi abikaasa põhiroll? Hiljuti selgus, et Maksimovskist ei saanud SOS Lasteküla patrooni Kersti Kaljulaidi otsuse tõttu. Nii Evelin Ilves kui ka Iieva Ilves olid silmapaistvalt aktiivsemad täitma presidendi abikaasa rolli ja sellega kaasnevaid ülesandeid: nad langetasid oma otsused ise ja võtsid avalikult tihti sõna. Tõsi, Evelin Ilves keeras edevusega vindi selgelt üle, aga ega see tähenda, et avalikkus ootaks nüüd presidendi abikaasat, kes oleks vait ja vaid aeg-ajalt ilmutaks end kui mannekeen vaateaknal.

Huvitav oleks kuulda ka Maksimovski mõtteid ühiskonnas toimuva kohta ja mõne väärika organisatsiooni patrooniks olemine annaks selleks hea platvormi. Kuid miks ajakirjanik omal initsiatiivil ei küsi tema arvamust? Tema telefoninumber pole avalik ja presidendi hoovi niisama lihtsalt ei astu. Ametlikele päringutele vastab aga presidendi kantselei ehk need pole Maksimovski enda vastused.