“Sherlocki” fännidel ei tasu kibemagusast hüvastijätust unistada – kaasstsenarist ja Mycrofti osatäitja Mark Gatiss andis mõista, et neljas hooaeg jääb ilmselt viimaseks.

“Ma ausalt ei tea, kas osi tuleb veel,” ütles Gatiss WhatsOnStage’i auhinnagalal.

Tema sõnul on Sherlocki osatäitja Benedict Cumberbatch ja Watsoni osatäitja Martin Freeman nii tiheda töögraafikuga, et need ei kipu ühtima. “Ja mõistagi lõppes “Sherlock” praegu väga kenasti ... Kui see on lõpp, siis oleksin sellega väga rahul,” vahendab The Sun.