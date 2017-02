Pilates on üks kiiremini levivaid fitnesstrende maailmas, mida on naiste kõrval üha rohkem hakanud avastama ka mehed, tundes selgelt selle treeningu positiivset mõju tervisele ja enesetundele.

Juba üle 50 aasta tagasi pani Joseph Pilates aluse treeningsüsteemile, mille ta nimetas Contrology e. Kontroloogiaks. Tänapäeval tunneme seda harjutusvara siiski enam tema perekonna nime järgi pilatesena. Selle universaalse treeningsüsteemi läbivaks põhimõtteks on keha, vaimu ja meele täielik kooskõla, loomulik koordinatsioon eesmärgiga suurendada keha jõudu ja painduvust ning kontrolli selle liikumise üle.

Pilatese treeningkavad pole otseselt suunatud naistele või meestele, need tegelevad inimese keha kui tervikuga, arvestades igaühe individuaalset võimekust ja eripära. Läbi aastate on neid harjutusi sooritanud ja ka õpetanud üksmeelselt mõlema soo esindajad.

Iga harjutuse eesmärgiks on inimese keha tervislik ja seda mitte kahjustav liikumine, kõigeni jõutakse tasapisi ja mõistuspäraselt. Inimeste painduvus ja üldine kehaline võimekus on väga erinev. Näiteks mehed võivad Pilatesega alustades tihti leida, et neil on raskusi reie tagakülje lihaste venitamisega või on “kinni” puusa juures olevad lihased. Seda suurem on võit, kui nad näevad, et ajaga jäikus taandub.

Pilates annab rahuliku treenimise juures märkamatult, kuid kindlalt tulemusi. Regulaarselt pilatesega tegeledes vähenevad ajapikku kogu keha lihaspinged ja selle nooruslikkus kasvab.

Kolm teenet, mida teed kehale regulaarselt pilatesega tegeledes

Paranenud painduvus. Keha painduvus on noorusliku rühi ja vitaalsuse saladuseks. Mida parem on lihaste venivus, seda kergemini suudame igapäevaeluga toime tulla. Meie liigeste liikumisulatus muutub treenides suuremaks ja lihasetraumade ning vigastuste oht väheneb. Paljud sportlased ja jõusaali entusiastid harrastavad pilatest, kuna see aitab neil ennetada vigastusi ja vältida seega võimalike pause treeningutest.

Tugevnenud süvalihased. Kõik pilatese harjutused saavad alguse süvalihastest. Pilatese tundides õpitakse kasutama kogu keha ning ka käte ja jalgade liigutamisel eelkõige oma jõukeset. Tugevad tüvelihased aitavad kaitsta alaselga. Treenitud kere keskosa tuleb kasuks pea kõigil spordialadel. Lisaks aitab tugev keskkoht hajutada pinget kehas tervikuna - õlad ja kael saavad olla vabamad, seljale langeb vähem koormust ja ka jäsemete liikumine on stabiilsem, et meid igapäevaselt paremini teenida.

Parem kontakt kehaga. Pilatese harjutused nõuavad suurt keskendumist. Tähelepanu tuleb hoida korraga nii liigutustel kui korrektsel kehahoiakul ning samaaegselt ka suunata ja kontrollida hingamist. Kehaterviku parem tundmine aitab parandada rühti igapäevaselt, et saavutada lõdvestunud ja rahulikum kehahoiak.

