Nädala alguses väitis haridus- ja teadusminister Mailis Reps, et ei ole Sputnikule intervjuud andnud ning tegemist on väljaande poolse valega. Hiljem selgus, et intervjuu siiski on toimunud ja minister vabandas oma eksimuse pärast. Peaminister Jüri Ratase sõnul jätkab Reps kindlasti ministrina.

Riigikogu infotunnis küsis Kristen Michal, millise hinnangu annab peaminister ministri käitumisele. Ratas vastas, et selliseid intervjuusid ja juhtumeid tuleb võtta väga tõsiselt.

Ratas rõhuta, et erinevates auditooriumites erinevat juttu rääkida ei saa ja seisukohad, mida antakse edasi eesti, inglise või soome keeles, peavad olema ühesugused. „On ühtne selge ja konkreetne arusaam, et Sputnikule vabariigi valitsus ja peaminister intervjuud ei anna,“ selgitas Ratas oma seisukohta. Mis oleks saanud, kui toimunud intervjuu oleks varjatuks jäänud, ei osanud Ratas öelda, küll aga ei kujutanud ta ette, et selline asi oleks saanud üldse avalikuks mitte tulla.