Lindasy Lohan on šokis ning väidab, et teda üritati Heathrow lennujaamas rassi alusel diskrimeerida, kuna ta kandis pearätti.

“Ma üritasin hiljuti New Yorki lennata. Ma kandsin pearätti ja mind peeti kinni ning eristati rassi alusel esimest korda elus. Siin, Heathrows,” rääkis Lohan, kelle kohta on hiljuti hakanud ringlema kõlakad, et ehk on naine islamiusku pööranud, kuna jäi pildile Koraani käes hoides ning kuna ta on hakanud pearätti kandma.

“Ta (lennujaama töötaja) avas mu passi ja nägi, et ma olen Lindsay Lohan ning hakkas koheselt vabandama, kuid siis ütles, et ma võtaksin pearäti ära. Võtsingi, see oli okei. Aga mis mind tol hetkel hirmutas oli, kuidas tunneks end mõni teine naine, kes ei tunneks end mugavalt, kui peaks pearäti ära võtma? See oli minu jaoks väga huvitav, ma olin šokis,” rääkis Lohan.