Angelina Jolie läks oma lastega hiljuti reisile Cambodiasse ning naise sõnul tahab ta kultuuri korralikult kogeda ning ta mõtleb seda ikka päris tõsiselt. BBC Twitterisse postitatud videos saab näha, kuidas Jolie lastega ämblikke sööb.

Videos on näha, kuidas Jolie õpetab oma lastele, kuidas ämblikku küpsetada. Juhendaja ütleb Joliele, et ämblikult tuleb eemaldada mürgisuised, kuid tuleb välja, et Jolie on seda juba varasemalt teinud.

"You want to share a spider?" - Angelina Jolie cooks bugs in Cambodia 🕷https://t.co/5mSi3VNErT pic.twitter.com/OZ12DjpyJD — BBC News (World) (@BBCWorld) February 20, 2017

Jolie selgitab Cambodias ämblikute ja muude putukate söömise tähtsust. “Ma arvan, et putukad on alati olnud osa söögilauast,” rääkis ta, tuues välja ka, et see oli ka oluline ellujäämisel sõjaajal. “Kui inimesed nälgivad, suutsid nad nii tegutsedes ellu jääda,” õpetas naine.