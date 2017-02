Nii moekunstis kui ka tehnikaspordis on tihti edu ja läbikukkumise vahe millimeetrite küsimus. Pole siis imestada, et saates "Nael Kummi" külas käinud rõivadisainer Ülle Suurhans-Pohjanheimo suvised pühapäevad mööduvad teleri ees F1 võidukihutamistele kaasa elades.

Eesti moekunstniku huvi kuningliku vormelisarja vastu sütitas soomlasest abikaasa – on ju Rosbergi, Häkkineni ja Räikköneni kodumaal tegu vaata et rahvusspordiga. Alates 1992. aastast F1-võistlusi jälginud Pohjanheimo on ka ise perekonna autosse pakkinud ning poolteist nädalat mööda Euroopat ringi reisinud ainult selleks, et näha Portugalis maailma parimaid piloote mõõtu võtmas. Kõige eredamaid mälestusi on naisele pakkunud Michael Schumacheri ja Mika Häkkineni kirglikud duellid.

Möödunud sajandist tänapäeva naastes ei saanud ka "Nael Kummi" oma tänases osas mööda selle nädala tähtsaimast teemast ehk disainikriitikast. Kui enamik eestlasi teritab kleitide kallal hambaid reede õhtul teleri ees, siis meie teeme esimesed hindamised ära juba praegu. Saate lindistamise ajaks olid enda uue hooaja masinad avalikustanud kolm F1-meeskonda: Williams, Sauber ning Renault. Mõistagi on autode välimuse puhul olulisim nende aerodünaamika, ent mida arvab moedisainer Pohjanheimo masinate esteetilistest väärtustest?

Williams pole oma masina värvidisaini alates 2014. aastast eriti muutnud (üleval uus, alla eelmise hooaja vormel), aga (Martini) triibud pole vahepeal ka moest kadunud! (Williams)

Renault tänavune ja mullune vormel - veidi rohkem musta, aga üldiselt lihtsalt taaskasutatud vana.