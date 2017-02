Oktoobris peaks Rakvere uues kinos toimuma LGBT filmifestival. See on esimene kord kui seksuaalvähemused planeerivad väikelinnas avalikku üritust.

Seksuaalvähemused on teema, mis on alati kirgi kütnud. Kui kaks meest asusid Rakveres korraldama seksuaalvähemuste filmifestivali, poleks nad iial arvanud, et sellise surve alla satuvad.

Teet Suur on 2013. aastast Rakvere linnakunstnik ning tema on see mees, kelle idee on olnud Rakvere iga-aastased vigurjõulukuused, millega on jõutud ka rahvusvahelisse meediasse. Muuhulgas on Suur ka homoseksuaal.

Keio Soomelt on maalaps ja lapsest saadik muusikaga tegelenud, võtnud osa ka “Laulukarusselist”. Täna juhatab Soomelt nelja koori ning oli ka viimase punklaulupeo peadirigent. Ka tema on homoseksuaal.

15. veebruaril hakati arutama Rakvere linnavolikogus, kas toetada meeste planeeritavat filmifestivali 1500 euroga. Kui ülejäänud päevakorrapunktid läksid libedalt, siis selle teema arutamine tõi kaasa oodatud emotsioonid. Volikogus uuriti, mis on filmide sisu ja kas neid peab tsenseerima hakkama. Volikogu liige Velvo Väli ütles volikogule, et see teema on juba volikogus üleval olnud ning siis hääletasid vastu inimesed, kel polnud õrna aimugi, mis festivalile üldse poolt või vastu hääletatakse.

Raha jagamise ettepaneku teevad tavaliselt spetsialistidest koosnevad komisjonid, Rakvere kultuurikomisjon oli otsustanud, LGBT festival saab 1500 eurot. Rakvere volikogu aga, mis tavaliselt usaldab oma komisjone, seekord geide festivalitaotlust läbi ei tahtnud lasta. Selle peale reageeris kultuurikomisjoni juht, vaimulik Tauno Toompuu, kes sõnas, et komisjon kavatseb protestimärgiks hääletuselt üldsegi lahkuda.

Ärritunud olid nii poliitikud saalis kui ka protestijad linnavalitsuse maja ees, nimelt korraldas EKRE geide festivali vastase miitingu. Kohale tuli umbes 30 seksuaalvähemuste vastast.

Rakvere kirikuõpetaja ja kultuurikomisjoni esimees Tauno Toompuu sõnul on sellise teemaga seoses loosunglikust eriti palju. Piketeerija Taimo Heinberg just selliseid loosungeid “Radari” kaamerale ütleski: “Ei üldse ei ole ilus, aga Ansip ütles, et see on perekond kui kaks meest lähevad ühe teki alla magama! Rakvere ei ole mingi pedede linn! See on jube!“, temaga nõustus kõrvalt teinegi piketeerija, kes ütles: “Kui üks mees teisele tagumikku paneb, see ei ole ilus!”.

Asja teeb humoorikaks tõsiasi, et tegelikult ei tea miitingul osalejad, mille vastu nad võitlevad ning tõtt-öelda ei tea ka festivali korraldajad veel täpselt festivali sisu. Soomelti sõnul ei ole veel täpselt teada, millised filmid festivalil näitamisele tulevad. “Võin kinnitada, et kindlasti geiporri ei näe!” sõnas Soomelt. Teda sekundeerib Suur, kes ütles, et seda ei tule rohkem kui mingis heterofilmis. “Muidugi vahe on sees, mida nõukogude ajal meile kinos näidati ja mis sealt välja lõigati, tänapäeval ei lõigata,” ütles Suur.

Olenemata protestiaktsioonist Rakvere linnavalitsuse ees, ei ole Soomelti sõnul Rakveres raske homoseksuaal olla. “Ma ei ole tundnud sellist otsest diskrimineerimist. On olnud muidugi seda, et ma olen aeg-ajalt kuulnud mingeid kommentaare kuskil tänaval või koridoris, et “näe, pede”, aga see näitab pigem probleemi inimeses, kes seda ütleb. Kui ma kõnnin mööda koridori ja keegi mulle vastu tuleb, siis ma ei ütle “öö, hetero”,” rääkis ta.

Soomelti sõnul on festivali vaja seetõttu, et näidata, et ei ole vahet, milline on inimese orientatsioon. “Me kõik oleme ühtmoodi inimesed ja meil kõigil on ühesugused probleemid. Vahet ei ole kas minu partneriks on mees või naine. Ühiskond, milles me elame on sama ning probleemid millega me tegeleme on samad,” rääkis mees.

On üsna ebatavaline, et festivali pooldab ka just Rakvere koguduse õpetaja Toompuu. “Meil on igal aastal 50 taotlust ja sealhulgas on alati üritusi, sündmusi, mille puhul ma ise mõtleks, et ma ei tea, kas see on vajalik või ei ole, aga kui on olemas inimesed, kes seda tahavad ja see ei ole midagi kriminaalset, siis ei ole ka mul õigust öelda, et seepärast, et mina sellest aru ei saa või ma seda heaks ei kiida, sellepärast ei tohiks seda teha. Diskrimineerida ei tohi!” ütles vaimulik.

Soomelti sõnul võiks ju ka teha filmifestivali, mis keskendub traditsioonilstele pereväärtustele. “Tehke filmifestival, kus te näitate filme sellest, kuidas inimesed elavad 40, 60, 70 aastat õnnelikult koos. Kütke! Ma ei suuda mõista seda, mis meie festival nendelt ära võtab. Küll aga mina näen seda poolt, mis annab juurde neile, kes filme vaatama tulevad,” sõnas ta. Soomelti sõnul vaatab ta isegi hea meelega hetero armastusfilme. “Ei ole siiani heteroks muutunud!” sõnas Soomelt, naeruvääristades argumenti, et festivali näol on tegu homopropagandaga või et filme vaatavad inimesed muutuvad homoseksuaalideks. “Kui oleks traditsioonilistele pereväärtustele keskenduv filmifestival ja selle korraldaja on EKRE ja ma näen, et kavas on mõni väga hea film, raudselt läheksin vaatama,” lausus ta.

1500 eurot teotust oleks olnud festivali eelarvest üks kümnendik. Seda ei saadud.

Festivali vastu hääletas ka endine Rakvere linnapea Andres Jaadla, kes tõmbab festivalile poliitilise varjundi. “Ma leian, et sellise ürituse korraldamise aeg oli valitud täiesti valel ajal. Me nägime täna seda, kus korraldajad tahtsid teha kultuuriüritust, mis muutus täiesti poliitürituseks, sest üritust tahetakse läbi viia kaks nädalat enne kohalikke valimisi. See on niivõrd tundlik teema ühiskonnas, et selle põhjal teha kunstifestivali ei ole võimalik. Paratamatult muutub see maailmavaatelise mõtte väljendamiseks, mida ka näha oli sellele raha eraldamise diskusiooni käigus,” sõnas ta, lisades, et ta hääletas asjale vastu, kuna põhjendamatu on rahastada poliitilist tegevust linnaeelarvest. Tema sõnul olid kahel pool erinevad poliitilised jõud, sotsiaaldemokraadid hääletasid poolt ning konservatiivid vastu.

Suure sõnul on see poliitikute arusaam asjast ja tekkida võib poliitilist kadedust, et äkki keegi saab kasu sellest kui toetab või mitte.

Kõigest olenemata festival siiski tuleb ning linna poolt raha mittesaamine festivali saatust ei otsustanud.

Vaata kogu lugu videost!