Eesti Vabariigi 99. aastapäeva esimene pidulik sündmus 24. veebruaril on rahvuslipu heiskamine päikesetõusu ajal, millest ETV ja ETV+ teevad otseülekande algusega kell 7.30. Reporterid on Anna Gavronski ja Dmitri Kukuškin.



Pärgade asetamist Vabadussõja võidusamba jalamile näitab ETV kell 8.55 ja oikumeenilist jumalateenistust Tallinna Toomkirikust, kus teenivad EELK peapiiskop Urmas Viilma, EELK Põhjapiirkonna piiskop Einar Soone, Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkru ja Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute esindajad, kell 10.



Kell 11.05 on ETV ekraanil Aljona Suržikova film "Lumi Punasel Lagedal", mis meenutab 2014. aasta Sotši olümpiamängudeks valmistumist ja selle mõju sealsetele Eesti küladele.



Otseülekanne kaitsejõudude paraadist Vabaduse väljakul algab ETVs kell 11.55. Kommenteerivad Andres Kuusk ja kolonel Peeter Tali, reporterid on Anna Gavronski ja Dmitri Kukuškin.



Kell 13.05 näitab ETV kultusfilmi "Verekivi", mis viib vaatajad 1535. aastasse, mil juhtus üks kummaline lugu - Riisipere aadlik Johann Uexküll pussitas Tallinnas vaba mehe seisusesse tõusnud talupoega. Selle eest maksis ta Tallinna rae otsusel oma peaga. Filmis mängivad Andres Ild, Peeter Jakobi, Tõnu Aav, Mikk Mikiver, Eduard Ralja jt.



Kell 14.25 jõuab aga ekraanile empaatiaga jutustatud dokumentaalfilm "Laulev revolutsioon". Film võtab ühelt poolt kokku eestlaste dramaatilise ajaloo ja tõuseb teiselt poolt hümniks meie kultuurile. See film on lugu inimkonna püüdlusest vabaduse ja enesemääramise õiguse poole.



Riiklike teenetemärkide üleandmisest saavad ETV vaatajad osa algusega kell 16.15. Iseseisvuspäeva eel andis president Kersti Kaljulaid teenetemärgid 113 Eesti inimesele ja toetajale välisriikides nende sihikindluse eest oma tegevuses ning lojaalsuses põhimõtetele, millele toetub kaasaegne Eesti.



Kell 17.30 algab ETVs vabariigi aastapäeva piduliku kontserdi ülekanne. Riigi sünnipäeva tähistatakse Estonia ooperi- ja kontserdimajas, kuhu on palutud 900 külalist Eestist ja välismaalt. Oma ametiaja esimese iseseisvuspäeva kõne peab president Kersti Kaljulaid. Kontserdi kunstiline juht on Jaak Prints, muusikajuht Erki Pärnoja. Külalistega vestlevad Katrin Viirpalu, Anu Välba ja Joonas Hellerma. Kontserdi järel jätkub pidulik koosviibimine Estonia kontserdisaalis, kus president Kersti Kaljulaid koos abikaasaga tervitab külalisi Valges saalis. Otseülekanne jätkub ka pärast "Aktuaalset kaamerat", kell 21.20. Režissöörid on Rait-Roland Veskemaa ja Kertu Köösel, produtsent Margus Saar.



Mängufilm "Nimed marmortahvlil" on ETV eetris kell 21.50.



Juba päev varem, 23. veebruaril, kell 20.10 on aga ekraanil saade "Väärtustades elutööd", kus tutvustatakse tänavusi elutööpreemiate laureaate. Traditsiooniliselt antakse Eesti Vabariigi sünnipäeval üle valitsuse väärikaimad autasud inimestele, kes on oma tööga loonud väärtusi, mis elavad üle aja. Suured elutööpreemiad saavad kaks teadlast, kaks sporditegelast ja kolm silmapaistvat kultuuriinimest.



ETV2 pakub vabariigi aastapäeva puhul vaatamiseks valikut kodumaistest filmidest. Ekraanile jõuavad kultuslik mängufilm "Vallatud kurvid" ja 2010. aastal Eesti, Saksa ning Austria koostöös valminud "Polli päevikud".



Venekeelne telekanal ETV+ vahendab samuti vabariigi aastapäeva pidulikke sündmusi otsepildis. Kommentaatorid on Dmitri Pastuhhov, Artur Tjulenev, Igor Kopõtin, Artur Zahharov, Nikolai Loštšin ja Anna Sapronenko. Saatejuht Jelena Solomina kutsub aga stuudiosse külalisi ning tutvustab põnevaid fakte iseseisvuspäeva tähistava Eesti kohta. Kogu saatepäeva jooksul näitab ETV+ elulooliste lugude sarja "Iseseisvuse portreed", kus tutvustatakse 20. sajandi alguses Eesti iseseisvumist ühel või teisel viisil mõjutanud inimesi. Ekraanile jõuavad portreefilmid Jaan Poskast, Konstantin Pätsist, Johan Laidonerist, Nikolai Judenitšist, Aleksei Sorokinist. Samuti saab iseseisvuspäeval näha mängufilmi "Georg".



Portaalis ERR.ee näeb otseülekandes seda, mis toimub Estonia ooperi- ja kontserdimajas fotoseina juures siis, kui külalised on presidendiga kätelnud. Portaali erisaade alustab ülekandega kell 19.15 ning lõpetab, kui viimanegi inimene on ära näidatud. Saadet juhivad Reimo Sildvee, Jüri Muttika ja Kerttu Kaldoja.