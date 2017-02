Pühapäeva varahommikul sai politsei teate, et tundmatud pätid on autoga põrutanud läbi aia ja otse hoovis asuvasse laste mängumajja. Kaks Audi B4s viibinud isikut, üks neist juht, olid sündmuskohalt põgenenud ja jätnud autosse nukralt konutama lõksu jäänud kaaslase.

Rapla maakonnas Kohila alevikus Viljandi maantee ja Aandu tee ristmikul juhtunud õnnetuse järel abita jäetud ning vigastatud 50-aastase meesterahva sõidukist kättesaamiseks tuli kasutada päästjate abi. Lõpuks toimetati ta Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Rapla politseijaoskonna patrullitalituse juhi Margus Kaldma sõnul ongi õnnetuse puhul kõige häirivam just see, et peale õnnetust lahkuti õnnetuspaigalt ja jäeti kaaslane abitusse olukorda.

"See on äärmiselt vastutustundetu ja sellisele tegevusele ei ole vabandust. Ükskõik millistel põhjustel õnnetus on juhtunud ja kes selle põhjustas, oluline on alati aidata kannatanuid, sest õigeaegne abi võib päästa halvimast," ütles Kaldma.

Kaks põgeneda püüdnud kaaki pidas politsei kinni vähem, kui tunni pärast Viljandi maanteel. Meesterahvad olid vanuses 54 ja 37 aastat. Selle, kes sõidukit õnnetuse hetkel juhtis ja milline oli õnnetuses osalenud meeste võimalik joove, selgitab välja menetlus.