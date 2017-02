Täna on Eesti üle Soome itta liikuva aktiivse madalrõhkkonna soojenevas lõunaservas, kuid etteulatuvad ilmakaardid on juba mõnda aega andnud lootust talveilma tagasitulekuks, avaldab Riigi Ilmateenistus oma Facebooki lehel.

Täna on oodata lääne poolt madalrõhkkonda. Tsükloni trajektoor on veel ebaselge ning halvimal juhul, kui pööris liigub läänest itta üle Soome lahe, siis on Eesti lõunapoolses osas saju faasiks lörts, kui kese liigub üle Läti, saab terve Eesti märgatava lumelisa.



Igal juhul on ilmakaardid seda meelt, et neljapäeval, kui madalrõhkkond lahkub Venemaale, pääseb põhjavoolus meile külm ligi ja jääb nädala lõpuni.

Teadmiseks!

Esimese taseme hoiatus tähendab seda, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik. Arvestada tuleks sellega, kui sinu tegevus on ilmast mõjutatud. Jälgima peaks edasist ilmaprognoosi.