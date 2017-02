Suurbritannias keelduti registreerimast paarikese abielu sellepärast, et nad olid mees ja naine. Londonist pärit paar kaotas ka kohtuprotsessi, millega nad taotlesid mittetraditsioonilise abielu sõlmimist, sest nad ei ole samasoolised.

Charles Keidan ja Rebecca Steinfeld olid koos elanud seitse aastat, kui nad otsustasid muuta suhte seaduslikuks.

Kuna nad on põhimõtteliselt standardse abielusõlmimise protseduuri vastu, leidsid nad, et kõige õigem on sõlmida n.-ö mittetraditsiooniline abielu, vahendas Vecherka ajalehte The Guardian.

Taotledes luba sõlmida mittetraditsiooniline abielu, mille riik oli seadustanud 2004. aastal samasooliste paaride jaoks, andsid noored avalduse vastavale ametile kolm aastat tagasi. Kui abielu sõlmimisest keelduti, pöördusid nad kohtusse nõudega vormistada abielu just sellises vormis. Kohtus jäid nad aga kaotajateks, kuid nad kaebasid otsuse edasi. Nüüd palub paarike heade inimeste abi, kes oleksid neid valmis toetama.

Apellatsioonikohus tunnistas, et seadusandluses on tõesti lüngad, mis puudutavad kodanliku abielu sõlmimist heteroseksuaalsete paaride puhul. Kohus tunnistas, et selline keeld piirab inimõigusi, kuid seadust saab muuta ainult riik.