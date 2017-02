Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) juht, ajaloolane Mart Helme põhjendas, miks ta on pooldanud USA presidenti Donald Trumpi juba enne tema presidendiks saamist. Helme kinnitas taas, et Eesti presidenti peaks valima rahvas.

Helme ütles TV3 "Seitsmestele uudistele", et on toetanud Donald Trumpi juba enne, kui Trump sai USA presidendiks. "Kuna ma olen ülikoolis õpetanud peaaegu 15 aastat rahvusvahelisi suhteid ja olen hariduselt ajaloolane, siis ma tean väga hästi, et see maailmakord, mis pandi paika Teise maailmasõja lõpul ja mis kehtis ka Külma sõja lõpul, on sisuliselt jõudnud ummikusse. Maailm vajab muutusi ja muutused tulevad vältimatult ja on kahetsusväärne, et kõike negatiivset seostatakse Trumpiga. Donald Trump on lihtsalt oma aja ilming," rääkis Helme. "Selle ilminguna teeb ta seda, mida Ameerika analüüsikeskused on juba mõnda aega osundanud, et Ameerika huvides on teha seda ja seda."

Helme sõnul pärineb Trumpi-vastane propaganda USA demokraatidelt.