Üks neist oli teel tööle, teine koju. Perekond ja naabrid hoiavad oma leinas kokku ja toetusavaldusi tuleb kogu riigist. Kohutav kokkusattumus tabas laupäeva varastel hommikutundidel ühte Alabama osariigi perekonda. 50-aastane Jeff Brasher, elukutseline autojuht, oli kella nelja paiku teel tööle, kui tema oma poja Austini pikap talle ette sõitis. Otsekokkupõrkes hukkusid mõlemad. Politsei sõnul on põhjust kahtlustada, et oma osa traagilises õnnetuses oli ka alkoholil, vahendab People.com. Meeste lähedased räägivad, et Jeff polnud napsivõtja, kuid tema poeg oli äsja pidutsemas käinud.

Fayette’i ja Bankstoni linnakesed, kus Brasherite perekonda teatakse, on sügavas leinas. Naabruskonnas panevad inimesed tee äärde üles silte, kus palutakse hukkunute eest palvetada. Perekonnal on selja taga niigi raske aasta – Austini õde on paranemas varasemast autoavariist ja ema, Jeffi naine, võitles vähiga.

Jeffi õde Pamela räägib, et isa ja poeg olid väga lähedased ja mõlemad mehed olid kogukonnas armastatud. "Inimesed kogu riigist on ühendust võtnud, et oma toetust avaldada. See on meile nii väga abiks olnud, kui oleme kuidagi üritanud seda mõistusevastast õnnetust mõista," räägib ta.