Maanteeamet pole nõus avaldama inimeste isikuandmeid parklate omanikele, et trahvikviitungeid saata, vahendas TV3 "Seitsmesed uudised". Eraparklad on aga veendunud, et sellise otsusega julgustab maanteeamet inimesi seadust rikkuma.

Maanteeameti õigusosakonna juhataja Kristo-Taavi Ruus ütles TV3le, et põhjuseks, miks nad andmeid ei väljasta, on usaldus. "Inimesed on andnud maanteeametile andmed, nad on usaldanud riiki, et riik kaitseb neid andmeid, mis nad on meile andnud," rääkis Ruus.

On kaalutud ka andmete ostmist, nagu see on võimalik teistes maades.

Maanteeameti meelest on probleemile aga veel üks lahendus. Ruusi sõnul on võimalus panna parklate ette tõkkepuud. "Üks võimalus on ka see, et ühiskond lepib kokku, et antakse need andmed ja muudetakse seaduseid," lisas Ruus.

Europargi juht Karol Kovanen jääb tõkkepuude idee suhtes kahtlevaks.

