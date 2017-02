Samas peab viimane ju kõige kauem pabistama – kas see pole raske? "Ma arvan, et seal on närveerimist nagunii nii palju, et sel ekstra poolel tunnil ei ole enam vahet."

Viimasel esinejal on Kerli sõnul see eelis, et publik on juba üles soojenenud. "Minu poolfinaali salvestus oli esimene ja publik oli veel külm. Sooja publiku ette on mõnusam minna."

Lauljanna õnnenumber on hoopis seitse. "Ma olen sündinud 7. veebruaril ja seitse on alati minu number olnud," ütleb ta. Finaalis esineb seitsmendana Ivo Linna, kuid Kerli pole Ivo järjekorranumbrit ihaldanudki.

Numbrimaagiat peab laulutäht muidu oluliseks. "Ma olen suur numeroloogiafänn. Numeroloogias on numbrid ühest üheksani ja number kümme annab tegelikult kokku ühe. Kui on kahe- või kolmekohaline arv, siis numbrid liidetakse. Number ühel on aga hästi palju väge."

Muide Kerli lasi endale teha mõni päev tagasi ka uue tätoveeringu, mil samuti suur hulk väge sees. "See on tavaline Eesti rästik," näitab ta oma vasaku randme ümber looklevat madu.

"Rästik on meie kultuuris iidne nõialoom. Kui nõid sulle rästiku ümber kaela paneb, ei kaeta kuri silm sind enam kunagi. Rästik on meie rahvamaagias ülim kaitseloom," selgitab lauljatar.

"Ja ussi peetakse üleüldse tarkuse ja spirituaalse puhtuse sümboliks." Miks ei tätoveerinud Kerli sisisevat looma siis kombekohaselt ümber kaela? "Ma tahtsin, et ma seda ise näeks. See on minu arust päris julge ja ütleb, et ära tule minuga jamama, ma annan sulle tappa."

Enne lavale astumist on vaja Kerlil veel lava-show’d lihvida: "Nüüd alustame teist ringi, et esituses kõik järgmisele tasemele viia." Seda, kas Kerli ka finaalis tantsib või lendab ehk hoopis Saku suurhalli lae alla, ta ei paljasta. "No vaatab-vaatab," poetab ta vaid kavalalt.

Ivo Linna: seitse on ideaalne number

"Number seitse meeldib mulle muidugi väga. Olen oma elu jooksul saanud aru, et esimesena lavale minna on raskem, kui pärast seda, kui keegi teine juba esinenud on," kiidab Ivo Linna loosiratast, mis saadab ta 4. märtsil "Eesti laulu" finaalis lavale seitsmendana.

VALMIS: Ivo Linna on juba kohe ja praegu valmis ­finaalilavale minema. Siiski tuleb tal oodata järgmise nädalavahetuseni. (Jörgen Norkroos)

"See koht on ideaalne, sest kõige viimasena ei tahaks ka võib-olla minna," sõnab Ivo. Number seitsmega tal mingit suurt maagilist kogemust olnud pole. Ivole on hoopis number kolmega seotud kombinatsioonid meeldinud.

"3, 9, 27 ja nii edasi. Ma ei tea isegi, miks, aga juba varasest lapsepõlvest on mul asjad seondunud number kolmega. Samas on ka paljude kardetud ja hirmutekitav number 13 üks minu lemmikuid," paljastab mees.

"Nii mu ema kui ka poeg on sündinud 13. kuupäeval ja see on olnud väga suur õnn ja rõõm. Selles mõttes ma ebausklik ei ole."

Ivo oleks valmis "Eesti laulu" finaalilavale astuma kohe ja praegu, et see möll ükskord läbi saaks. "Nali naljaks, aga meil ei ole tegelikult finaaliks suurt plaani, et esinemisse mingeid suuri muutusi teha. See lugu ei vaja suurt kära-müra."

Vanameister räägib, et tal oli juba ka poolfinaalis esinedes päris kindel tunne. "Kui kontsert kätte jõuab, küll ma siis pabistan ka, kuid – ma ei tea, ehk on see ka vanusest – sabaalune tunne on mul praegu isegi parem, kui 21 aastat tagasi Maarjaga Oslos Eurovisioni laval. Siis oli paanika suurem."

Praegu on Ivo sõnul lihtne – lihtsalt lähed lavale ja laulad ära. "Samas, tundes ennast, tean ma, et kui hakkab kulissi tagant lavaleminek, siis vanuril põlv ikka väriseb ja pole midagi teha," muigab ta.

Liis Lemsalu: esimesena laulda on veidi hirmus

Lauljatar Liis Lemsalus, kes fortuuna tahtel laulab finaalis esimese võistlejana, kutsus esinemisjärjekorra number esile segased tunded. "See tundub tore, samas ka natuke hirmuäratav – väga mitu asja."

NUMBER ÜKS: Liis Lemsalu pole varem ühelgi suurel võistlusel esimesena üles astunud ja tunnistab, et see on ühtaegu hea ja ­hirmutav. (Jörgen Norkroos)

Liis sõnab, et ta ei ole pidanud varem ühelgi suurel lauluvõistlusel esimesena võistlustulle astuma. Üks küll tema õnnenumber ei ole, kuid on sellega siiski seotud. "Mu õnnenumber on 21." See ju tähendab siis, et esimesena lavale minna on hea? "Võimalik. Jah, kui tahame selle heaks mõelda."

Päris homme lauljatar veel aga lavale ei astuks. "Kui saab, andke mulle veel natuke aega. Päris palju on vaja veel mõelda ja välja nuputada," ütleb Liis, kuid jätab saladuseks, mida ta finaaliesituseks koos tiimiga veel timmib.

Liis osaleb "Eesti laulul" neljandat korda. Varem on ta olnud võistlustules aastal 2012 lauluga "Made Up My Mind", aastal 2013 palaga "Uhhuu" ning 2014. aastal koos Egert Milderiga looga "Hold On".

"Iga aasta on erinev selles, et võistlus läheb alati aina suuremaks. Iga artist tunneb ka seda, et pind, mida ta haarab, aina kasvab," sõnab naine.

"Eesti laulu" finaalis näeb peale võistlejate ka Eurovisioni võitjat

Eile loositi välja "Eesti laulu" finalistide esinemisjärjekord:

1) Liis Lemsalu "Keep Running",

2) Koit Toome ja Laura "Verona",

3) Whogaux & Karl-Kristjan feat. Maian "Have You Now",

4) Lenna "Slingshot",

5) Daniel Levi "All I Need",

6) Elina Born "In or Out",

7) Ivo Linna "Suur loterii",

8) Rasmus Rändvee "This Love",

9) Ariadne "Feel Me Now",

10) Kerli "Spirit Animal".