Rooma paavst ei võrrelnud küll Trumpi Hitleriga, kuid nimetas mõlemat nime intervjuus Hispaania ajalehele El País. Olles rääkinud Hitleri võimuletulekust Saksamaal, kommenteeris paavst seejärel ka Trumpi ametisse vannutamist. Tema sõnum oli, et kohut Trumpi üle on veel vara mõista ja tuleb vaadata, kuidas ta tegutseb ja millega hakkama saab.

Iisraeli parlamendisaadik Esawi Frej oli oma esinemises pahane, et Trump võttis veidi muudetud kujul kasutusele natside hüüdlause "Deutschland, Deutschland über alles".

Madridi linnapea Manuela Carmena Castrillo ei hiilanud samuti tagasihoidlikkusega, kui teatas otsesõnu, et Trumpi teod on väga sarnased Hitleri omadega.

Castrillot ässitas neid sõnu välja ütlema moslemitele pandud sissesõidukeeld. Iisraeli laulja Achinoam Nini, kelle esivanemad on pärit Jeemenist, kritiseeris samuti moslemiriikidele kehtestatud keeldu ja nimetas Trumpi meie ajastu Hitleriks.

Tegelikult pole Trumpi võrdlemine Hitleriga uus asi. Näiteks avaldas The Telegraph juba 2015. aasta detsembris viktoriini "Who said it: Donald Trump or Adolf Hitler?".

Praegu Trumpi ümber keerlev sagin meenutab väga Venemaa elanike hulgas levinud arusaama, et eestlased, lätlased ja ukrainlased on fašistid. Seal ongi kombeks kõiki vaenlasi sõimata fašistideks.

Nüüd on see tava jõudnud ka Ameerikasse, kus vähegi natsionalisti või rassisti moodi inimene ei pääse sellest sõimusõnast. See ongi lühike selgitus, miks Trumpi Hitleriks nimetatakse.