Esimestele pääseb kõige kergemini ligi Prantsusmaal : maksimaalsest 100 protsendist hinnatakse see seal 90,1 protsendi vääriliseks. Teise koha sai Suurbritannia , kus ligipääsetavust hinnati 87,6 protsendiga ja kolmanda Belgia (83,5%).

Euroopa rahvastiku ja arengu parlamentaarse foorumi (EPF) kaardil on 45 Euroopa riiki. Pingerida koostati kolme peamist valdkonda silmas pidades: rasestumisvastaste vahendite, pereplaneerimise nõustamise ja online-info kättesaadavust.

Sõbrapäeval avaldati Euroopa kaart, millel kujutati selle riikides rasestumisvastaste vahendite kättesaadavust. Eesti on seitsmendal kohal.

Eesti tuli 70,6 protsendiga seitsmendale kohale, edestades lähinaabreid: Norra jäi kaheksandaks, Soome on 23., Läti 24. ja Leedu 31. Eesti Seksuaaltervise Liidu presidendi Marie Abeli sõnul sündis Eesti hea tulemus riigiasutuste ja mittetulundusühingute väsimatus koostöös. Ta ütleb, et 1990ndatel loodud organisatsioon muu hulgas nõustab ja abistab.

Selleks on Amori nõustamiskeskused ja samanimeline internetisait amor.ee. «Amori veebis saab lugeda korduma kippuvaid küsimusi või saata oma küsimuse, millele vastavad meie spetsialistid,» selgitab Abel, et see lubab anonüümseltki abi saada.

Ta ütleb senisest tööst rääkides, et nõustamiskeskused on aidanud suurendada noorte teadlikkust seksuaaltervise ja lastesaamise asjus ning kujundanud tervistsäästvaid hoiakuid. «Need teadmised on viinud teismeliste raseduste arvu, abortide ja sugulisel teel levivate nakkuste vähenemiseni ning lõppkokkuvõttes elanike tervisenäitajate paranemiseni,» lausub Abel.