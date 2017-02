Ajakiri ilmub korra igal aastaajal: kevadnumber veebruari lõpus, suvenumber mai lõpus jne. Sisu on 100 protsenti originaallooming, nii tekstid, fotod kui ka illustratsioonid on oma ala professionaalidelt ning fotopanka ei kasutata.

Ajakirja idee ja teostuse taga on mitmete raamatute autor Merit Raju ning fotograaf Marju Randmer-Nellis. Merit Raju sõnul on Hingele Pai idee sündinud igatsusest millegi järele, mis väärtustaks loomulikkust, lihtsust ja jätkusuutlikke elamise viise. Hingele Pai teemadeks on meelerahu, tervis, ilu, kodu, suhted, lapsed, loodus ja eneseteostus.

Facebookis on Hingele Pai ajakirjal juba üle 2600 jälgija, samuti kogub populaarsust Instagrami leht.

“Ettetellimisi on palju, nii et oleme teadlikud, et ootused on kõrgel. Praegu on meie jaoks selline niiöelda hüppamise koht, kus siis varsti on näha, kas ja kuidas meid püütakse,” arvab Merit.

Kirjutavad ja teevad kaasa näiteks Hedvig Hanson, Valdur Mikita, Marika Blossfeldt ja Mari Jürjens. "Ja muidugi kirjutame-pildistame-intervjueerime meiegi ohtralt nii Eestis kui New Yorgis," lisab Merit Raju. "Kogu ajakirja kontseptsiooni taga on rahutunne. Seda toetab ka meie mõte jätta välja kõik tasulised reklaampinnad. Seega teeme seda kõike reklaamivabalt, mõnikord asjakohaste tarbimissoovitustega, aga sõltumatult."