Möödunud nädalal pöördus presidendi kantselei riigikogu poole, et muuta seaduses riigipea puhkust puudutavaid punkte. Paberile pandud kord on olnud piisavalt keerukas, et seni pole ükski president ametlikult puhkusele läinud. Väljavõtmata puhkuse eest makstakse aga hüvitist, mida iga president on oma ametiaja lõpus saanud.

“Kui ta esitaks puhkuseavalduse, siis sellest hetkest alates, kui ta selle avalduse riigikogu esimehele üle annab, siis riigikogu esimees on juba riigipea ülesannetes ja ei ole enam riigikogu liige,” kirjeldab Linnamäe, et puhkuseavalduse esitamine toob kaasa keerulised protsessid ja seega pole Kaljulaiul plaanis seda teha. “Praegu oleme lähtunud sellest väljakujunenud praktikast, mis on 25 aastat Eesti riigipeade puhul kehtinud.”

Presidendi kantselei poolt jääb riigipea puhkust puudutav küsimus siiski õhku. Linnamäe selgitab, et kantselei soovib, et riigipea puhkust puudutavates küsimustes oleks õigusselgus ja see oleks ka päris elus rakendatav.

“Kui puhkus on [ette nähtud], siis võiks saada seda ka kasutada ja kui seadusandja otsustab, et puhkust olema ei peaks, siis see on seadusandja tahe, et riigipea leiab võimaluse aja maha võtmiseks ja perega olemiseks muude ülesannete kõrvalt ja vahelt,” ütleb Linnamäe. “Keegi ju tegelikult ei arva, et viie aasta jooksul ei tohiks inimene ühtegi päeva oma tarbeks võtta.”

Küsimusele, kuidas kavatsetakse lahendada praegune riigipea puhkus juriidiliselt nõnda, et Kaljulaid hiljem selle eest hüvitist ei saa, pole Linnamäe sõnul veel vastust. Ta selgitab, et vabariigi aastapäeva eel vajavad tähelepanu mitmed teised küsimused, kuid kinnitab, et põhimõtteline seisuskoht on olemas.

Eile hommikul väljendas endine esileedi Evelin Ilves Facebookis Kaljulaiu otsuse peale sõita mitteametlikult puhkusele hämmingut. “President, kelle kõige olulisem roll on valvata põhiseaduse täitmise järele, rikub avalikult ja häbita ise seadust. Mis ametikohal töötav teine inimene saaks nö "mitteametlikult" , lihtsalt lambist puhkusele sõita?” imestas Ilves ja lisas siis kantseleid silmas pidades: “Me lihtsalt ei vormista puhkust, aga töökohustusi talle ka ei planeeri??? Eriti silmakirjalik on kantselei avaldus, et "me otsime võimalust, kuidas president ei peaks puhkusehüvitist vastu võtma" - kuidas ta saakski võtta, kui talle puhkust ei vormistatagi?“

Linnamäe ütles, et seda postitust ta näinud ei ole. “Kuid igal Eesti riigi kodanikul on õigus oma arvamusele ja õigus seda arvamust välja öelda. See kindlasti kehtib ka proua Evelin Ilvese kohta,” märkis Linnamäe.