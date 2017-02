Täna kogunes vabariigi majanduskomisjon, et arutleda kollektiivset pöördumist, mis puudutab Rail Balticut. Osapoolte eriarvamused siiski ei lahenenud. Tartu ülikooli emeriitprofessor Raik-Hiio Mikelsaar juhib istungi alguses tähelepanu, et mida aeg edasi, seda enam pöördumisi, sõnavõtte ja arvamusavaldusi raudteeliini teemal tuleb. "Kui on sellised sõjad ja meeleavaldused, siis olgem ausad - see tähendab seda, et pildil on midagi valesti,“ sõnab Mikelsaar. Tõepoolest, majanduskomisjoni avalikul arutelul oli kohal nii tulihingelisemad Rail Balticu vastased, kui ka projekti toetajad, kes kõik kahe tunnise istungi jooksul suud tühjaks rääkisid.

"Kõik osapooled said oma arvamused avaldatud, aga ütleme, et eriarvamused ei vähenenud,“ sõnab majanduskomisjoni aseesimees Toomas Kivimägi, kelle sõnul on Rail Balticu vastased väga kinni oma seisukohas. "Mind häirib kõige rohkem see, et hullutatakse rahvast, et meil nagu oleks 1,3 miljardit eurot põrandal maas ja vabad otsustama, et kuhu me selle raha paneme,“ kommenteerib ta.

Rail Balticu kogumaksumus on umbkaudu 4,2 -5 miljardit eurot, millest Eesti osa on 1,3 miljardit. Riigieelarvest võtab see 250 miljonit ning ülejäänu katab Euroopa Liit.