4) EPL väitis, et „hagi surve viis kokkuleppeni“. Kokkuleppele minek oli doktorandi ja tema advokaadi initsiatiiv algusest peale, ülikool ei survestanud seda, nagu väitis EPL. Doktorant ja tema advokaat pöördusid ülikooli poole 15. jaanuaril 2016. Hagi projekt saadeti ülikoolile tutvumiseks koos kaaskirjaga, kus doktorandi esindaja avaldas soovi lahendada asi kohtuväliselt ning sõlmida kompromiss. Nii doktorant kui ülikool teadsid, et doktorandi võimalikud nõuded ülikooli vastu olid selleks hetkeks juba aegunud. Professorit puudutavasse lepingusse lisati klausel, et ülikoolil on õigus tulla küsimuse juurde tagasi uute oluliste asjaolude ilmnemisel.

Tartu ülikooli rektor Volli Kalm: „Meile on praegu esmatähtis taastata ülikooli liikmete töörahu ja turvatunne ning soovime juhtumi uurimise käigus avada ka sisulise debati üliõpilaste ja töötajatega, kas praegused võimalused enda õigusi ja huve kaitsta on piisavad ning mis hetkest alates peaks ülikool reguleerima erasuhteid.“



„Mistahes ahistamine, diskrimineerimine või ebavõrdne kohtlemine ülikoolis ei ole aktsepteeritav ja ülikool suhtub sellesse täie tõsidusega,“ lisas Kalm.



Esimeste sammudena on juba kohtutud professori tänaste doktorantidega ja üliõpilasesindusega ning plaanis on kohtumised töötajatega erinevates ringides, et teemat avatult käsitleda. Mistahes ahistamise, diskrimineerimise või ebavõrdse kohtlemise juhtudel on tegutsemisviis ülikoolis selge ja ühene. Ülikoolil on praeguseks olemas võrdse kohtlemise juhend, mille alusel tegeletakse kõikide võrdse kohtlemise probleemidega."