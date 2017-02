Eesti Valitsus on liikumas tugevalt sinna suunda, et alates 2020. aasta 1. jaanuarist kaotatakse meie riigis eripensionid. See tähendab, et 25 aastat pärast taasiseseisvumist on eripensionite aeg Eestis läbi saamas.

Kanal 2 "Radar" vaatab täna tagasi eripensionite ajaloole ning uurib, kes ja kui palju Eestis eripensioni saab?

Selgub, et hetkeseisuga on Eestis tervelt kümme inimest, kes kuulusid kunagisse Eesti Vabariigi Ülemnõukogusse ja kes sinna kuuludes ei hääletanud 1991. aasta 20. augustil Eesti riikliku iseseisvuse poolt. Hoolimata sellest maksab Eesti riik neile kümnele ja veel 137 endisele riigikogulasele 2578 euro ja 10 sendi suurust riigikogulase eripensionit.

“Ega minagi seda õigeks pea, aga ei olnud tol ajal võimalik teha nii, et ühed saavad ja teised ei saa,” meenutab kunagine Ülemnõukogu ja Riigikogu liige Ants Järvesaar Ülemnõukogu otsust luua oma liikmetele ning tulevastele Riigikogu liikmetele eripensionid.

Radar võtab luubi alla mitte ainult suurimad eripensionite saajad Eestis, vaid ka need, kellele hakkab Euroopa Liit töö eest liidu kõrgemates organites tulevikus kõrget pensioni maksma - nende seas ka Andrus Ansipile ja president Kersti Kaljulaidile.