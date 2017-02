31-aastase itaallanna seksivideo laeti internetti üles, millele järgnes alanduste ja mõnituste laine ning naine võttis endalt elu. Nüüd võitleb ta ema teiste ohvrite nimel edasi. 2015. aasta aprillis saatis Napoli lähedal elanud Tiziana Cantone viiele inimesele intiimse sisuga videod. Saajate hulgas oli Sergio Di Palo, kellega tal oli varem olnud ebastabiilne ja ebakindel suhe, kirjutab BBC. Videos on naine seksuaalvahekorras erinevate meestega. "Sa filmid?" küsib ta mehelt, kes kaamerat hoiab. "Braavo!" Sellest hetkest, täpsemalt nendest sõnadest, said hapra naise kannatused alguse. Videod leidsid kiiresti tee pornosaitidele ja need, kes seda vaatasid, ei arvanud, et vaatavad midagi, mis pole avalikkusele mõeldud. Naine kuulutab "Braavo!", milles küsimus?

Probleem on selles, et tegelikult ei olnud video mõeldud kogu maailmale näitamiseks. See, et naine näis kõike toimuvat nautivat, ei olnud tema jah-sõna video jagamiseks. Tizianast tehti paroodiaid, teda häbistati ning ta kaotas töö. Ta pöördus kohtusse taotlusega, et pole iial andnud luba oma video avaldamiseks. Tiziana kohtuskäik lõppes pürrose võiduga – tema elu oli juba rikutud, ta pidi maksma 20000 eurot kohtukulusid ning täielikult ei kadunud videod temast ikkagi.

"See ei olnud minu Tiziana" Ühel septembrihommikul nägi naise ema Maria Teresa Giglio tütart viimast korda. Ta läks tööle ning sai seal telefonikõne. Kodu ees politseid ja kiirabi nähes teadis ta kohe, mis oli juhtunud. Maria Teresa sundis ennast seksivideot vaatama. "Ma tahtsin näha neid detaile, mis aitaksid mul tõde mõista. See seal ei olnud minu Tiziana," ütleb ta, veendunud, et ta tütar oli meelemürkide mõju all. Samuti ei usu leinav ema, et videod laeti netti üles kogemata. "See oleks nagu ettevalmistatud kuritegelik plaan," ütleb ta. "Nad tahtsid näidata selle vaese tüdruku nägu, kavatsesid teda internetis paljastada." Ema tahaks väga rääkida Tiziana eksi Sergioga ja selgitada välja, mis oli tema roll videote avalikustamisel. "Ta ei teinud midagi, et aidata mul ta elu päästa. Aga äkki aitab ta mul tõeni jõuda. Olen meeleheitel," räägib Maria Teresa. Uurijad on Sergio Di Paloga vestelnud, kuid mehele pole süüdistust esitatud. BBC-le ta kommentaare anda ei soovinud. Ema võitlus jätkub Tiziana ema elu põhieesmärk on nüüd oma tütre nimel võidelda ja aidata hoida ära teiste naiste ja tüdrukute häbistamist. Itaalia meedia toon on teemadel nagu kättemaksuporno ja netiprivaatsus Tiziana surma järel kõvasti muutunud. "Ma loodan, et tulevikus ei tähenda Tiziana Cantone nimi enam mõnitusi, vaid sellest saab nimi, mis päästab teiste naiste elusid. Mulle meeldiks, kui nii läheks. Kui teiste elud saaksid päästetud," räägib Maria Teresa. "Ma kõnelen teiste emade nimel, kes võib-olla kannatavad nagu minagi."