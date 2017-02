Eile avaldati sotsiaalmeedias video, kus joobetunnustega noormees püüdis poest alkoholi osta. Müüja aga keeldus, mispeale haaras noormees kassalindilt saia ja viskas sellega müüjat.

Möödunud reedel külastas kamp alaealisi noormehi Tallinnas asuvat Nurmenuku Rimi, kust sooviti osta ühes karastusjookidega ka alkoholi. Müüja aga ei soostunud noormeestele alkoholi müüma ja sai tänutäheks ühelt noormehelt saiakukliga vastu pead. Juhtum filmiti üles ja läkitati esmaspäeva õhtul sotsiaalmeediasse.

Riputajaks oli 16aastane Georg, kes märkis video kommentaariks „rosinakukkel.“ Video ise on ligi pooleminutiline, ja sellelt on näha Rimi kassapidajat, kes laseb kassast läbi ühe Fanta pudeli. Seejärel võtabkassa juures seisev halli mütsiga noormees kassalindilt saiakuklipaki ja viskab sellega kassapidajale vastu pead, ise samal ajal karjudes: „Ma sooviksin osta!“ Juhtumisse sekkub ka USS Security turvatöötaja, kes lubab kutsuda kohale politsei. Seejärel haarab noormehe sõber bravuuritseva sõbra jopest, kuna too tahab poest sootuks lahkuda, ja suunab ta kassa juurde tagasi. Noormees ise aga korrutab endiselt, et soovib osta.

Rimi pressiesindaja Katrin Bats rääkis, et teenindaja keeldus joobetunnustega noortele alkoholi müügist ning seepeale läks üks noormeestest endast välja ning viskas teenindajat kukliga. „Tegemist on väga kahetsusväärse juhtumiga,“ tõdes Bats. „Oleme väga uhked oma teenindaja üle, kes jäi kriitilises olukorras rahulikuks ning lahendas keerulise situatsiooni väga oskuslikult. Kogu see juhtum annab veel kord aimu, kui tähtis on teenindaja ametis vastutustundlikkus ning kuivõrd oluline on, et kõikide kaupluste, mitte vaid Rimi müüjad keelduksid alkoholi müügist joobes kliendile. Kui joobes inimesele alkoholi müügist keeldumine oleks Eesti ühiskonnas normiks, teeks see meie teenindajate elu palju lihtsamaks.“